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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 53 человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших после посещения кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга увеличилось почти вдвое, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник

Отравилось 53 человека, из них 31 попал в больницу. Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Днем в понедельник число заболевших насчитывало 33 человека, из них 28 были госпитализированы.

Все заболевшие связывали заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Евро Кебаб". В чесночном соусе, входившем в ее состав, эксперты обнаружили сальмонеллу.

Работа кафе была приостановлена.

Петербург

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