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В Ингушетии произошла потасовка между охранником Евкурова и сотрудниками ГАИ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Руководители силовых структур разбираются в обстоятельствах инцидента между охранниками бывшего главы Ингушетии и сотрудниками ГАИ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль охранника бывшего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова из-за тонировки. На просьбу предъявить документы мужчина показал служебное удостоверение, но дорожный полицейский потребовал документы на машину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, словесная перепалка между переросла в ссору. Урегулированием ситуации занимались представители силовых структур. Назначена служебная проверка.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официального источника.

24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он возглавлял Ингушетию с 2008 года. На прошлой неделе газета "Коммерсантъ" сообщила о возможности назначения Евкурова замминистра обороны.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

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