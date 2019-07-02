Разработчиков нового КоАП попросили исключить из него статью о проституции

Эта статья способствует коррупции и неправосудным решениям, считают секс-работники

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Представители общественного движения "Форум секс-работников" попросили исключить из новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью 6.11 о проституции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на их письмо зампреду правительства Константину Чуйченко, который возглавляет рабочую группу по подготовке нового КоАП.

Участники организации считают, что в российском законодательстве нет четкого определения проституции, и это приводит "к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов и вынесению заведомо неправосудных решений". Сохранение статьи позволит силовикам безнаказанно проявлять насилие в отношении секс-работников, будет приводить к стигматизации и преследованиям этой группы и в конечном итоге это будет способствовать распространению ВИЧ-инфекции, предупреждают они. Также они отмечают рост численности секс-работников при одновременном снижении количества дел о проституции - это соотношение может означать, что статья о проституции может использоваться для незаконного обогащения и коррупции.

"Форум секс-работников" также напомнил, что в 2015 года Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин рекомендовал России аннулировать эту статью КоАП, назвав ее дискриминационной, и заняться отслеживанием применением насилия к проституткам, а в 2007 году такой же совет дал Комитет ООН по социально-экономическим и культурным правам.

Сейчас статья 6.11 предусматривает штраф до 2 тысяч рублей за проституцию.

"Форум секс-работников" был создан в 2015 году, когда Россия получила грант Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и малярией. Представитель организации Марина Авраменко напомнила, что представители движения секс-работников "Серебряная роза" в 2015 просили профильные министерства и администрацию президента исключить статью о проституции из КоАП, но получили тогда только отписки.

В марте 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести концепцию нового КоАП в правительство к 1 июня. Премьер тогда обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". В начале июня правительство одобрило в целом концепцию нового кодекса. Новая редакция КоАП вступит в силу с января 2021 года, пообещал вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.