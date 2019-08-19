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Медведев запретил министерствам предлагать поправки в КоАП до подготовки нового кодекса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на время подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях запретил министерствам инициировать изменения в действующий кодекс. Запрет касается федеральных органов исполнительной власти, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

В период подготовки проекта нового КоАП министерствам поручено "не допускать" внесения в кабмин поправок в кодекс. Исключения возможны, только если это требуется для исполнения решения Конституционного суда РФ, либо поручения президента или правительства.

Кроме того, министерствам поручено к 1 сентября 2019 года проанализировать, какие законопроекты кабмина о внесении в КоАП уже находятся на рассмотрении в Госдуме и соответствуют ли они концепции нового кодекса. Также министерства должны к этому моменту подготовить свои предложения о дальнейшей работе над этими проектами, рассказал источник.

В марте 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести концепцию нового КоАП в правительство к 1 июня. Премьер тогда обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". В начале июня правительство одобрило в целом концепцию нового кодекса. Он предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Новая редакция КоАП вступит в силу с января 2021 года, пообещал вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Это не первая попытка законодателей обновить действующий КоАП. В 2015-2016 годы проект нового кодекса разрабатывался в Госдуме. Документ был принят в первом чтении, но отклонен во втором.

Дмитрий Медведев

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