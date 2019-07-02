Офицер на Камчатке получил 9,5 лет колонии за взятку и использование труда контрактников

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший командир воинской части на Камчатке осужден на 9,5 лет колонии за взятку в 1,5 млн рублей и использование труда солдат, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"35-й гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего командира одной из воинских частей на Камчатке. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в ГВП во вторник.

По данным следствия, командир части в 2015 и 2016 годах привлекал подчиненных ему военнослужащих по контракту к строительству на земельном участке, принадлежащем его родственнице. Кроме того, он обеспечил гендиректору ООО беспрепятственный допуск на территорию режимного объекта и за это получил строительные материалы общей стоимостью 1 млн 470 тыс. 150 рублей.

Суд учел мнение гособвинителя и приговорил офицера к 9,5 годам колонии строго режима со штрафом в 7,35 млн рублей и лишил его воинского звания капитан 1 ранга запаса. Имущество, полученное в качестве взятки, было конфисковано.