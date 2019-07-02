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ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу

ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского" (ЦАГИ) сменил собственника: вместо госкорпорации "Роскосмос" им стал Минпромторг РФ, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Изменения произошли в конце июня, указано в материалах.

ЦАГИ занимается разработкой, производством и испытаниями опытных летательных аппаратов. Своими основными направлениями деятельности институт называет аэродинамику самолетов, вертолетов, ракет, силовых установок, "анализ устойчивости и управляемости летательных аппаратов".

У ЦАГИ также есть лицензия Федерального космического агентства России (преобразовано в "Роскосмос") на осуществление космической деятельности, ее институт получил в 2009 году. Тогда декларировалось, что лицензия позволит институту участвовать "в тесной кооперации с предприятиями ракетно-космической отрасли в будущих космических программах".

Роскосмос Минпромторг

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