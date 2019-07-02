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В Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде найдена первая в этом сезоне берестяная грамота, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского госмузея-заповедника (ГМЗ).

Грамоту нашли случайно во время подготовки к работам на Троицком раскопе в историческом центре города. Береста просто выпала из стенки раскопа, рассказал собеседник агентства.

Ученые предварительно датировали находку второй половиной XII века. Она стала 1114 грамотой, найденной в новгородской земле.

Бересту доставили в лабораторию музея. Развернув ее, сотрудники обнаружили, что грамота находится в плохом состоянии. Она представляет собой обрывок большей по размерам бересты. Всего на ней три строки, одну из которых вряд ли удастся прочитать.

Новгород

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