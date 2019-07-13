В Великом Новгороде нашли уникальную печать XII века
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Археологи нашли на раскопках в Великом Новгороде уникальную древнюю печать, сообщила в субботу пресс-служба Новгородского госмузея-заповедника.
Первая в своем роде печать обнаружена в историческом центре города рядом с кремлем, на Троицком пятнадцатом раскопе, базовом для Новгородской археологической экспедиции. По месту находки ученые предварительно датировали ее первой половиной XII века.
На свинцовой печати, которой в древности был скреплен какой-то очень важный документ, сохранились изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. Согласно одной из научных гипотез, печать вырезали византийский мастер или русский резчик, талантливо подражавший византийским образцам.
Изучение печати и исследования на Троицком раскопе продолжаются.
Троицкий раскоп расположен к югу от кремля в историческом центре Великого Новгорода. Работы на нем ученые ведут с 1973 года. Раскоп дал ученым тысячи ценных находок. В их числе - уникальная "Псалтирь", древнейший в мире памятник славянской письменности (рубеж X-XI веков), а также более 450 древнерусских берестяных грамот.