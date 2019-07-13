В Великом Новгороде нашли уникальную печать XII века

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Археологи нашли на раскопках в Великом Новгороде уникальную древнюю печать, сообщила в субботу пресс-служба Новгородского госмузея-заповедника.

Первая в своем роде печать обнаружена в историческом центре города рядом с кремлем, на Троицком пятнадцатом раскопе, базовом для Новгородской археологической экспедиции. По месту находки ученые предварительно датировали ее первой половиной XII века.

На свинцовой печати, которой в древности был скреплен какой-то очень важный документ, сохранились изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. Согласно одной из научных гипотез, печать вырезали византийский мастер или русский резчик, талантливо подражавший византийским образцам.

Изучение печати и исследования на Троицком раскопе продолжаются.