Поиск

Самодельные бомбы найдены в схроне экс-лидера крупнейшей самарской ОПГ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, принадлежащий бывшему лидеру самарской ОПГ "Законовские" Алексею Рыжову, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

По ее данным, в тайнике на территории садоводческого товарищества нашли три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, автомат Калашникова и три магазина к нему, три ручных гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг, 236 патронов различного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Организованная преступная группа "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с "солнцевским" криминальным кланом.

Самарская область Алексей Рыжов

Новости по теме

Новости

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

В Иркутской области осталось найти 15 пропавших без вести

В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел

Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

Минздрав объяснил рост пораженности ВИЧ снижением смертности

Минздрав объяснил рост пораженности ВИЧ снижением смертности

Синод РПЦ впервые в истории соберется на Валааме

Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');