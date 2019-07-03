Самодельные бомбы найдены в схроне экс-лидера крупнейшей самарской ОПГ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, принадлежащий бывшему лидеру самарской ОПГ "Законовские" Алексею Рыжову, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

По ее данным, в тайнике на территории садоводческого товарищества нашли три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, автомат Калашникова и три магазина к нему, три ручных гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг, 236 патронов различного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Организованная преступная группа "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с "солнцевским" криминальным кланом.