Пожар в курганском монастыре сильно повредил чудотворную Чимеевскую икону

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар в церкви Казанской иконы Божьей Матери, входящей в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, полностью потушен. От огня сильно пострадала Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери.

Сергей Муратов о пожаре в Чимеевском храме: "Это огромная трагедия для Курганской области" https://t.co/tTQzbpRD2H pic.twitter.com/bpJBvEOUsL — Область 45 (@oblast_45) 3 июля 2019 г.

"От иконы остались, в основном, металлические основания, на которые она крепилась, а сам лик существенно поврежден", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС рассказали подробности пожара в Чимеевском монастыре https://t.co/O9LWtRVk4Q pic.twitter.com/dGoqHByLGE — Область 45 (@oblast_45) 3 июля 2019 г.

В настоящее время спасатели разбирают конструкции сгоревшего бревенчатого здания.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось, в среду днем в Чимеевском мужском монастыре произошел пожар. По предварительным данным, сначала загорелся кондиционер, от него огонь перекинулся на кровлю. В частности, горела церковь Казанской иконы Божьей Матери, построенная в 1890 году. Сооружение выгорело практически полностью.