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Пожар в курганском монастыре сильно повредил чудотворную Чимеевскую икону

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар в церкви Казанской иконы Божьей Матери, входящей в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, полностью потушен. От огня сильно пострадала Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери.

"От иконы остались, в основном, металлические основания, на которые она крепилась, а сам лик существенно поврежден", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В настоящее время спасатели разбирают конструкции сгоревшего бревенчатого здания.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось, в среду днем в Чимеевском мужском монастыре произошел пожар. По предварительным данным, сначала загорелся кондиционер, от него огонь перекинулся на кровлю. В частности, горела церковь Казанской иконы Божьей Матери, построенная в 1890 году. Сооружение выгорело практически полностью.

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