Столетняя усадьба сгорела в Красноярске

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Памятник культуры "Доходный дом начала XX века" уничтожен огнем во время ночного пожара в Красноярске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 2:00 по местному времени (22:00 мск), к моменту прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем.

"В результате пожара сгорела кровля и перекрытия второго этажа на площади 200 кв. м. Погибших и травмированных нет", - сообщил журналистам представитель регионального главка МЧС.

Тушение пожара продолжалось более четырех часов, на ликвидацию были направлены четыре пожарных автоцистерны и 14 человек. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

По данным официального сайта краевой службы по государственной охране объектов, в 2017 году дом, находящийся по данному адресу (ул. Ленина, 154), был признан памятником культуры регионального наследия. Он представляет собой "образец городского доходного дома постройки начала XX века".

При этом, по данным МЧС, здание не было застраховано, не охранялось и не эксплуатировалось.