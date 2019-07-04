Более 19 тыс. человек остались без электричества под Петербургом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение в городе Гатчина (Ленобласть), где временно остались без электричества 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба предприятия.

Причиной отключения стало технологического нарушение на оборудовании 35 кВ. Диспетчеры компании вводят резервные схемы электроснабжения, в район направлены дизель-генераторные установки для социально значимых объектов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в администрации региона, в 7:03 в результате отключения на подстанции 35 кВ в Гатчине было обесточено 13 трансформаторных подстанций и абоненты ПАО "Ленэнерго", также в зону отключения попали потребители ЛОЭСК: 41 трансформаторная подстанция, 19 тысяч человек, а также девять социально-значимых объектов: четыре котельные, четыре школы и администрация.