Поиск

Более 19 тыс. человек остались без электричества под Петербургом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение в городе Гатчина (Ленобласть), где временно остались без электричества 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба предприятия.

Причиной отключения стало технологического нарушение на оборудовании 35 кВ. Диспетчеры компании вводят резервные схемы электроснабжения, в район направлены дизель-генераторные установки для социально значимых объектов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в администрации региона, в 7:03 в результате отключения на подстанции 35 кВ в Гатчине было обесточено 13 трансформаторных подстанций и абоненты ПАО "Ленэнерго", также в зону отключения попали потребители ЛОЭСК: 41 трансформаторная подстанция, 19 тысяч человек, а также девять социально-значимых объектов: четыре котельные, четыре школы и администрация.

Ленобласть Гатчина

Новости

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Склад с продуктами затонул в Тулуне

Более 300 человек госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области

Минэнерго насчитало около 8 тыс. человек без света в Иркутской области

Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве

Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');