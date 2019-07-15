Алма-Ата осталась без света

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Самый крупный мегаполис Казахстана - Алма-Ата - в понедельник остался без света, сообщают корреспонденты "Интерфакса".

По сведениям очевидцев, электричества нет практически во всех районах города.

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупных перекрестках стоят сотрудники дорожной полиции, которые регулируют транспортные потоки.

В последние дни в Алма-Ате стоит жара - температура поднимается до 35 градусов тепла.

В мегаполисе живет более 1,8 млн человек.