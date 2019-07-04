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Минобороны потратит почти 10 млрд рублей на закупку неуправляемых авиационных ракет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в 2019-2021 годах потратит 9,7 млрд рублей на закупку неуправляемых ракет "воздух-земля" С-8КОМ, следует из материалов портала госзакупок.

На портале размещен тендер на закупку этих ракет. Согласно материалам портала, в 2019 году на закупку потратят 1,62 млрд рублей, в 2020 году - 3,97 млрд и в 2021 году - 4,144 млрд рублей. Всего на закупку выделено 9,737 млрд рублей.

Согласно данным компании "Рособоронэкпорт", С-8 - неуправляемая авиационная ракета, применяемая практически со всех военных вертолетов и самолетов российского производства. С-8КОМ - версия ракеты с кумулятивно-осколочной боевой частью. Дальность пуска ракеты составляет 1,3-4 км, скорость - 600 м/с. Ракета предназначена для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники, а также живой силы противника.

Минобороны РФ

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