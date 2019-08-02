Власти Сахалина потратят более 4 млрд рублей на больницы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сахалинская область в этом году потратит на покупку медицинского оборудования 2,7 миллиарда рублей, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Владимир Ющук.

Из областного бюджета в этом году на покупку медицинского оборудования и капитальный ремонт учреждений выделили вдвое больше, чем в прошлом. На ремонт пойдет 1,5 миллиарда рублей. Технику отправят не только в больницы Южно-Сахалинска, но и в районные центры.

По словам Ющука, в этом году в Южно-Сахалинске в городской больнице имени Ф.С.Анкудинова установят магнитно-резонансный томограф и ангиограф. В детской областной больнице, Охинской, Поронайской и Южно-Курильской ЦРБ заменят компьютерные томографы. В нескольких районных больницах появятся новые ультразвуковые сканеры, эндоскопические стойки, биохимические анализаторы.

В регионе уже работают 24 передвижных мобильных комплекса (диагностические, стоматологические, мобильные рентген-кабинеты), в прошлом году они оказали медпомощь более 63 тыс. человек. В этом году регион закупает еще 10 стоматологических мобильных комплексов. Они позволят увеличить доступность этого вида медицинской помощи в районах области.