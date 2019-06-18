Названы регионы РФ с самыми большими и самыми маленькими пенсиями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пенсионеры Дальнего Востока в среднем получают самые большие пенсии в России, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за прошлый год.

"По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рубля, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рубля), наименьший в Южном (13 564,48 рубля) и Северо-Кавказском (12 865,41 рубля) федеральных округах", - говорится в докладе, размещенном на официальном сайте Минтруда России во вторник.

Отмечается, что в разрезе регионов наибольший средний размер пенсии - на Чукотке (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рубля), Камчатском крае (23 213,75 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубля) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рубля), наименьший в Республике Дагестан (11 854,25 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (11 922,16 рубля), Республике Калмыкия (12 672,60 рубля).

"Повышение уровня пенсионного обеспечения, несмотря на проводимые государством мероприятия по увеличению пенсий, остается актуальным для всех категорий пенсионеров. Государство в рамках законодательства Российской Федерации принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров", - отмечают авторы доклада.

В документе напоминают, что в 2018 году в России из 146,7 млн человек каждый четвертый (37,9 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного.