Матвиенко заявила, что из интернета исходит опасный для детей "яд античеловечности"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что главная опасность для детей в настоящее время идет из интернета, и призывает развивать качественные диалоговые цифровые площадки, где детей могут услышать.

"Если раньше основная опасность для детей исходила, как образно говорили, из подворотни, то сейчас - из интернета", - заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в четверг.

Она пояснила, что "являясь несомненно полезным средством для обучения, проведения досуга, общения с друзьями, интернет вобрал в себя, породил негативные явления, очень опасные для детей".

"Многие формы преступности, доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество, кибербуллинг наполняют всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которой легко попадают доверчивые детские души", - сказала Матвиенко.

В связи с этим, по ее мнению, "надо учиться грамотно использовать социализирующий, обучающий, воспитательный потенциал цифровых технологий, не допустить, чтобы это сильное средство сделало молодой ум набором поверхностных, бессистемных, часто мусорных знаний и искаженных представлений о жизни".

"В противодействие напоминающей хаос бессистемности необходимо развивать качественные развивающие диалоговые площадки в цифровой среде. Такие проекты должны быть наполнены реальными жизненными смыслами, обеспечить обратную связь ученика и наставника, показать, что к их идеям прислушиваются, что их идеи интересны и могут дать плодотворные результаты", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сейчас борьба идёт "не только за умы, но за души", и либо люди и дальше будут строить общество "в соответствии с идеалами, принципами гуманистическими, либо верх возьмет формирование общества на принципах нравственного релятивизма, вседозволенности".

"Либо берём в качестве идеала созидателя, труженика, либо человека, ориентированного на потребление, не обремененного нравственными обязательствами", - сказала спикер.