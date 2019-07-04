Пограничники задержали француза при попытке попасть в Россию из Эстонии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который переплыл Нарву со стороны Эстонии и пытался нелегально попасть в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления погранслужбы ФСБ.

Его задержали в пограничной зоне Сланцевского района.

Задержанный - мужчина 1997 года рождения - объяснил, что просто путешествовал.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении российской границы.