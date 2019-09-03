В Литве задержан белорус за попытку переправить в Польшу трех россиян

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники Литвы задержали белоруса за попытку переправить в Польшу троих просивших убежища россиян. Об этом сообщила во вторник, 3 сентября, литовская Служба охраны государственной границы (СОГГ).

По данным ведомства, россияне пытались покинуть Литву, не дождавшись решения о предоставлении убежища. Задержание произошло в прошлый четверг, 29 августа.

Пограничники по дороге в польский город Сейняй остановили машину Skoda Octavia, за рулем которого был 24-летний белорус, рассказали в СОГГ. Мужчина имеет постоянный вид на жительство в Польше.

В ходе проверки выяснилось, что находившиеся в автомобиле три российских пассажира (32, 59 и 64 лет), имели удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев в литовском Пабраде.

Установлено, что две женщины и мужчина обратились к властям Литвы с просьбой о предоставлении им временного территориального убежища. Такие лица имеют право покинуть Центр регистрации иностранцев на 24 часа и передвигаться по территории страны. Иностранцы воспользовались этим и попытались проехать в Западную Европу.

В отношении белорусского гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения людей через границу. Такое преступление наказывается штрафом, либо лишением свободы на срок до шести лет. На данный момент белорус арестован на два месяца. Трое граждан России возвращены в Центр регистрации иностранцев в Пабраде.