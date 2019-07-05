Поиск

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что подозреваемая вместе с семьей скрывалась на съемной квартире в Казани. Местонахождение похищенных денег устанавливается, подчеркнула Волк.

Представитель МВД напомнила, что 27 мая представитель банка сообщил в полицию о пропаже из кассы более 20 млн рублей. В причастности к краже заподозрили сотрудницу банка 1983 года рождения. Однако вскоре полицейские выяснили, что женщина вместе с мужем и двумя детьми скрылась.

В отношении подозреваемой следственное управление по республике возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). "Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста", - добавила Волк.

По информации местного интернет-портала Bash.News, 27 мая старший кассир отделения "Россельхозбанка" в Салавате Луиза Хайруллина отпросилась с работы пораньше, собрала несколько упаковок наличных и вынесла их из банка в большой сумке. Днем она во время перемены забрала дочерей из школы, после чего семья сбежала из города. Полицейские в доме Хайруллиной обнаружили разбросанные вещи, "словно семья собиралась второпях".

Казань Башкирия Салават СК

Новости

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

В Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязаний

"АвтоВАЗ" возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске 5 июля

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые оправдан участник митинга против храма

Чехия согласилась отложить спор об авиаперевозках с Россией

Чехия согласилась отложить спор об авиаперевозках с Россией

Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей

Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей

СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов

СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов

Россия предложила Чехии отложить спор об условиях авиаперевозок до сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');