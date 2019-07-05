Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО

Такой законопроект внесло в Госдуму правительство

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лицам, чье имущество и счета были заморожены по решению Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, могут запретить быть учредителями или участниками НКО. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство.

Речь идет о лицах, чьи деньги заблокированы в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности, отмыванию нелегальных доходов или финансированию терроризма.

В ходе национальной оценки рисков финансирования терроризма, которую провели в 2017-2018 годах, были выявлены случаи участия лиц, причастных к экстремизму или терроризму, в руководстве НКО. Принятие предложенного законопроекта позволит дополнительно защитить некоммерческий сектор от его использования для финансирования терроризма, и снизит его уязвимость, говорится в пояснительной записке к поправкам.

Правительство также сослалось на обязательства России как члена ООН соблюдать международные стандарты в борьбе с отмыванием, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Стандарты прописаны в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В них, в частности, есть требование защитить НКО от использования как канала для финансирования терроризма.

Реализация этого закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, отмечают в правительстве.