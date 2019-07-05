Два человека пропали после опрокидывания прогулочного судна в Черном море

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в координационном центре морского поиска и спасения.

По словам источника, на борту по билетам было 20 пассажиров. 18 из них спасли и доставили на берег. Одна женщина доставлена в реанимацию. Ведутся поиски еще двоих человек.

Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

Прогулочное судно принадлежало частному лицу.