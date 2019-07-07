Глава Курганской области попросил подключить "Курганмашзавод" к нацпроектам

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Практически вся загрузка производства ПАО "Курганмашзавод" обеспечена контрактами гособоронзаказа, сообщил в воскресенье врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

"Сегодня практически 90% загрузки обеспечены контрактами и договорами гособоронзаказа. Одной задачей руководства предприятия и региона является сохранение кадрового потенциала и выполнение поручения президента РФ по диверсификации производства за счет выпуска продукции гражданского назначения", - сказал Шумков на совещании об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса региона.

Врио губернатора попросил участвующего в заседании вице-премьера РФ Юрия Борисова проработать вопросы о возможности квотирования поставки предприятиями ОПК продукции для нефтегазовой промышленности, а также участия в реализации нацпроектов.

Борисов сообщил, что ПАО "Курганмашзавод" не выполнил ряд государственных контрактов. "С целью недопущения банкротства этого предприятия в 2018 году было принято решение о включении его в контур АО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" и проведении необходимых мероприятий по финансовому оздоровлению Курганмашзавода. Несмотря на принимаемые меры, ряд государственных контрактов не удалось выполнить в установленные сроки, что, в свою очередь, повлекло снижение объемов по гособоронзаказу", - сказал он.

Борисов отметил, что новые срывы гособоронзаказа со стороны "Курганмашзавода" после перехода под управление госкорпорации "Ростех" не ожидаются.

Вице-премьер добавил, что одной из ключевых задач, стоящих как перед руководством завода, так и региона в целом, является обеспечение социальной стабильности.

"Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей. 21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".

Ранее вице-премьер сообщил, что в 2018 году "Курганмашзаводом" не были выполнены некоторые госконтракты.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.