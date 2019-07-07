Приемного ребенка нашли на привязи во дворе дома в Ярославской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Ярославской области ребенка из приемной семьи нашли привязанным на территории домовладения, ребенка доставили в больницу, сообщил "Интерфаксу" источник в органах опеки.

Собеседник агентства рассказал, что всего в семье восемь детей. Остальные семеро в настоящее время находятся в реабилитационном центре. По информации "КП - Ярославль", родным в семье является только один ребенок, все остальные находились под опекой.

Источник агентства добавил, что данный инцидент выявили представители органов опеки и попечительства.

В региональном УМВД "Интерфаксу" сообщили, что по факту обнаружения ребенка на привязи организована проверка.