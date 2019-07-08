Ливней в Иркутской области в ближайшее время не будет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В пострадавших от наводнения районах Иркутской области в ближайшее время не будет сильных дождей, заявил в понедельник руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в регионе будет теплой и даже жаркой, пообещал он.

Наводнение, пришедшее в Иркутскую область в конце июня, стало самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе. Его причиной называют сильные ливни. Паводок затопил больше 100 населенных пунктов, по последним данным, 23 человека погибли.