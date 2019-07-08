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Жителей Калининграда возмутил перформанс со сжиганием книг на день города

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Калининграда не поняли возмущения жителей по поводу перформанса со сжиганием книг во время празднования дня города; в мэрии пояснили, что акция была задумана в защиту книг.

Между тем, у многих жителей Калининграда это представление вызвало недоумение.

Как написал в фейсбуке писатель Борис Бартфельд, в воскресенье на аллее возле драмтеатра ему предложили взять книгу. "Я с удовольствием взял себе Джерома и тут увидел перформанс целиком. Предлагая прохожим книгу, мимы демонстрировали альтернативу, реально сжигая книги. На дорожке стояло ведро, где их сжигали, полное пепла и обгорелых страниц", - написал Бартфельд.

Писателя это настолько возмутило, что он отобрал у артистов ведро и выбросил его в кусты.

Многие калининградцы поддержали его поступок, осудив акцию и назвав ее "культурным шоком Дня города".

В мэрии пояснили, что акция "Цена и ценность" готовилась под руководством режиссера театра "Акт.Опус" Катерины Саган, а в качестве реквизита для нее использовали книги, сданные в макулатуру.

"Как зримая альтернатива, призванная побудить к сочувствию и активным действиям по спасению списанных и выброшенных прежними владельцами изданий, было их публичное уничтожение. Не исключено, что акция получилась слишком острой и в чём-то провокационной, что и объясняет реакцию Бориса Бартфельда и его пост в социальных сетях. Но цель, по словам режиссёра, ставилась исключительно благая, возможно, в форме, которая у части зрителей могла пробудить мрачные ассоциации и реакцию, противоположную творческому замыслу", - заключила Пахалюк.

Калининград

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