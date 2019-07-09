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Врачи рассказали о здоровье покалеченной девочки из Ингушетии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лечащие врачи считают состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в пятницу вечером, стабильным, сообщил во вторник агентству "Интерфаксу" представитель Минздрава республики.

"В ходе беседы с министром здравоохранения Заремой Льяновой лечащие врачи девочки сообщили, что ее состояние стабильное. Без отрицательной динамики. Ожидают демаркации некрозов", – сказал представитель ведомства.

При этом он добавил, что маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились.

Минздрав Ингушетии следит за состоянием девочки и находится в постоянной связи с лечащими врачами и руководством НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщалось, 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка Аиша Ажигова с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

По данному факту Следственным управлением СКР по Ингушетии было возбуждено уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

В воскресенье в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли на лечение девочку, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым. По данным медиков, у ребенка выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В следственном управлении СК по Ингушетии сообщили агентству "Интерфаксу", что в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего будет проверяется работа участкового врача и органов опеки и попечительства.

Ингушетия Аиша Ажигова

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