Врачи нашли нарушения в развитии у детей из ингушской семьи, где была избита девочка

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - У двух мальчиков из ингушской семьи, где семилетняя девочка получила серьезные травмы, врачи обнаружили нарушения в развитии. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города Сунжа.

Специалисты детского реабилитационного центра отмечают, что дети незначительно отстают в развитии и необходимы комплексные лечебно-диагностические мероприятия с последующей реабилитацией, уточнил собеседник агентства.

С детьми работают психологи и социальные педагоги.

5 июля власти ингушского города Сунжа решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьезных травм. Органы опеки отправили их в республиканский реабилитационный центр.

У родных детей 35-летней подозреваемой в жестоком избиении девочки в ходе обследования не обнаружили серьезных травм и следов побоев.

Как сообщалось, 4 июля в детскую больницу в Назрани привезли 7-летнюю девочку Аишу Ажигову с ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении ребенка.

Следственное управление СКР по Ингушетии по данному факту возбудило уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

Во вторник региональный Минздрав сообщил, что состояние ребенка стабильное, без отрицательной динамики. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти ребенку руку. Окончательное решение об ампутации не принято. На текущий момент прогнозы медиков неутешительны. По данным медиков, у ребенка выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию.

Между тем в понедельник уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочке все же придется ампутировать правую руку, поскольку прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались.

Следствие в рамках расследования дела проверит работу участкового врача и органов опеки и попечительства.