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Муж подозреваемой в истязаниях девочки из Ингушетии оказался полицейским

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Как он отметил, у семьи был доход. "Как таковой нужды не было. В чем была проблема избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей", - сказал он журналистам в воскресенье.

При этом Мургустов сообщил, что мать ребенка состояла на профилактическом учете в полиции еще ранее в 2017 году, когда девочка - Аиша Ажигова - была в ее семье.

Замначальника участковой службы региона рассказал, что в течение года она состояла на учете как неблагополучная семья. Потом в связи с тем, что там положение более-менее улучшалось, они с него были сняты.

По его словам, в дальнейшем женщина отказалась от этого ребенка и решила передать его родственникам мужа, то есть отца девочки.

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Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

По данному факту СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело. Накануне суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца.

В воскресенье в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится на лечении девочка, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым.

Ингушетия

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