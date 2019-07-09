Володин назвал пять задач для парламентариев всего мира

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье для "Российской газеты" определил пять задач межпарламентского диалога.

Первая задача

Необходимость преодоления кризиса международного права. По мнению спикера Госдумы, это возможно "только на основе коллективных, а не односторонних решений. И с опорой на такие важнейшие принципы, как равноправный диалог и невмешательство во внутренние дела других государств". По его мнению, "феномен нарастания конфронтации, "торговых" и "санкционных" войн, навязывание США экстерриториального законодательства под видом легитимной нормы" - не что иное как "разгул бесправия". Он определил это явление как "правовой империализм".

Вторая задача

Движение мира в сторону многополярности, которая "требует максимального согласования интересов, а значит – парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений". По мнению Володина, "прямая коммуникация между национальными парламентами разных стран – это действенный инструмент, подкрепленный волей избирающих свои парламенты людей".

Третья задача

Обеспечивать представительство интересов граждан и укреплять взаимное доверие.

Четвертая задача

Совместно противодействовать глобальным угрозам. Одна из таких угроз - международный терроризм. "Конкретная задача законодателей - "герметично закрыть "лазейки" в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы".

Пятая задача

Формирование правовой базы будущего при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху. В этой сфере "особенно важны обмен передовыми правовыми формулами, лучшими практиками, совместная выработка эффективных законодательных решений и единых подходов", указывается в статье.

В целом принципы демократического представительства интересов, верховенства права и защиты прав граждан становятся все более востребованными в международной политике, считает Володин. И это, по его словам, подтвердил состоявшийся на днях в Москве Международный форума "Развитие парламентаризма", который объединил парламентариев и экспертов из 132 государств мира, в том числе 41 спикера и 31 вице-спикера национальных парламентов, представителей 12 международных парламентских организаций, в общей сложности - 850 парламентариев и экспертов из всех регионов мира.

Это уже второй форум, проводимый по инициативе Государственной Думы. За прошедший год число участников на уровне глав парламентов выросло вдвое, говорится в статье.