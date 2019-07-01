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Матвиенко призвала ООН запретить санкции в отношении парламентариев

Санкции она назвала средневековым подходом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты других стран добиться того, чтобы ООН своей резолюцией запретила введение санкции в отношении законодателей. Она заявила об этом на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

Матвиенко предложила всем парламентам мира принять резолюции о недопустимости таких санкций и затем направить эти обращения в ООН. "Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, их очень много, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями", - добавила спикер.

По ее мнению, запрет на санкции должен быть "твердо прописан" в спецрезолюции ООН. "Тогда появится инструментарий в борьбе с этими средневековыми подходами", - сказала Матвиенко.

Матвиенко находится под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии и Австралии. В 2015 году она ездила в Нью-Йорк на сессию Межпарламентского союза, которая проходила в штаб-квартире ООН. Сообщалось, что ей выдали визу, действительную только для посещения этого здания.

Летом 2015 года Финляндия отказала во въезде тогдашнему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, который собирался участвовать в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки. Нарышкин уже тогда находился под санкциями Евросоюза.

Валентина Матвиенко Сергей Нарышкин санкции ООН

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