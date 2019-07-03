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Путин предупредил, что "цифра" не заменит свободу и права человека

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Развитие технологий повлияет на политику, откроет новые возможности для расширения прямой демократии, но при этом следует помнить, что главным останется народ как источник власти, что в основе - человек и его права, заявил президент Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

Он признает, что развивающиеся технологии - искусственный интеллект, соцсети, работа с большими данными - смогут "сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественно-политической жизни, в укреплении демократических институтов". Однако он считает это возможным только тогда, если "мы все будем помнить о главном, что "цифра" не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права - в основе основ".

Президент отметил, что видит в мировом информационном пространстве попытки монополизировать право на истину, в том числе введение в ряде стран цензуры на иную точку зрения. По его словам, "эта практика, которая на наш взгляд, в корне противоречит и ценностям демократии, и принципу свободы слова и парламентской традиции в целом, которая по своей природе подразумевает уважение к иному мнению и иной позиции".

Путин считает, что важнейшие вопросы мирового развития "можно успешно решать только в условиях открытого и безопасного общего информационного пространства, при полной заинтересованности стран, гражданских обществ, представителей СМИ в распространении объективной, честной информации, честных сведений и новостей". В связи с этим он призвал парламенты к объединению ради выработки общих правил обмена информации и ее защиты ради укрепления прав и свобод человека и установления "сбалансированного, справедливого миропорядка".

Владимир Путин демократия цифровизация

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