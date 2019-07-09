Поиск

Пограничники рассказали об украинцах, пытающихся попасть в Крым с правками в паспорте

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили о росте числа нарушений пограничного законодательства на автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

В последние две недели пограничники привлекли к административной ответственности более двадцати граждан Украины из-за технических ошибок в их документах, говорится в пресс-релизе.

Во въезде украинцам отказывают за отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта. Иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста.

Пограничное управление настоятельно рекомендует иностранцам перед поездкой в Крыму внимательно изучить свои паспорта.

На севере полуострова расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

Крым ФСБ России

Новости

ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России

В Кремле выразили сожаление из-за срыва телемоста с Украиной

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Госдума обратилась к правительству с призывом ввести санкции против Грузии

Метеорологи предупредили о низком урожае гречки

Метеорологи предупредили о низком урожае гречки

Более 400 пилотов отстранены в России от полетов

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел из-за пестицидов

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');