Пограничники рассказали об украинцах, пытающихся попасть в Крым с правками в паспорте

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили о росте числа нарушений пограничного законодательства на автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

В последние две недели пограничники привлекли к административной ответственности более двадцати граждан Украины из-за технических ошибок в их документах, говорится в пресс-релизе.

Во въезде украинцам отказывают за отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта. Иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста.

Пограничное управление настоятельно рекомендует иностранцам перед поездкой в Крыму внимательно изучить свои паспорта.

На севере полуострова расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".