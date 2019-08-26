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В Литве задержали двух российских пограничников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK. Их задержали поздним вечером в минувшую пятницу в Ниде и на следующий день передали российской стороне.

Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра. Они объяснили, что реагировали на нарушение границы и зашли в Литву непреднамеренно, рассказал замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис. Он объяснил случившееся неопытностью россиян.

Литовские пограничники засекли их с помощью систем видеонаблюдения и задержали.

Инцидент произошел после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области России.

ФСБ Литва Нида Калининградская область Видас Мачайтис

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