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Земли Бурятии и Забайкальского края вошли в программу "Дальневосточный гектар"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон Правительства о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкальский край.

Земельные участки в безвозмездное пользование можно будет получить следующим образом. На первом этапе (с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в Бурятии и Забайкальском крае смогут только зарегистрированные в этих субъектах российские граждане.

На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такую возможность получат граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в субъектах, входящих в ДФО.

На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей.

Ко второму чтению в закон внесли изменения, которые касаются функционирования Байкальской природной территории. В частности, предусматривается, что проект акта правительства РФ об установлении или изменении границ данной природной территории и экологических зон подлежит общественному обсуждению.

Госдума Бурятия Забайкальский край

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