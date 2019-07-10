Орешкин обязал Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития распорядилось, чтобы Росимущество ежеквартально отчитывалось о внедрении ключевых показателей эффективности (КПЭ или KPI) в госкомпаниях и их дочерних обществах.

Пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением КПЭ предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%.

Кроме того, Росимуществу поручили собирать информацию о случаях, когда невозможно утвердить показатели эффективности, потому что компания находится в процессе реорганизации, ликвидации и введения процедуры банкротства и не может по этой причине вести финансово-хозяйственную деятельность.

"По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и меняться составы советов директоров", - отмечают в Минэкономразвития.

В министерстве поясняют, что мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием.

То, как исполняется это распоряжение, будет контролировать заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. По ее мнению, новые формы отчета позволят уже на ранних стадиях увидеть компании с плохим финансовым положением и составить планы по их оздоровлению.

"Также Росимущество будет представлять нам информацию о советах директоров, где КПЭ не были внедрены. Возможно, будем формировать реестр нежелательных членов советов директоров", - комментирует Тарасенко тему с компаниями, где КПЭ не будут внедряться.