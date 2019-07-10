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ФСБ выступила против строительства моста через Амур на деньги Китая

Ранее против этого проекта высказывались в "Гринписе"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ направила администрации Забайкалья отрицательное заключение на проект по строительству трансграничного моста через Амур в районе села Покровка Могочинского района. Это следует из проекта плана развития Забайкалья, с которым ознакомился "Интерфакс".

ФСБ считает проект преждевременным. Власти края все равно считают мост нужным и полезным, говорится в документе.

Мост хотели построить там, где в 1998-2007 годах работал сезонный КПП "Покровка-Логухэ" и желающие перейти границу пересекали ее по льду Амура. Построить там мост в середине 2000-х годов предлагал губернатор Читинской области Равиль Гениатулин.

В 2019 году власти Забайкалья снова начали обдумывать это предложение в связи с идеей китайского инвестора построить Амазарский лесопромышленный комплекс и транспортную инфраструктуру. Оплатить проектирование и строительства моста, автомобильной дороги к нему и автомобильного КПП предлагала "Хэйлунцзянская международная инвестиционная компания по освоению ресурсов "Синбан"", инвестиции в инфраструктуру оценивались в 12 млрд рублей.

Против этой идеи в февраля высказался российский "Гринпис". Руководитель лесного отдела организации Алексей Ярошенко обратил внимание, что в окрестностях поселка Амазар недостаточно лесов для такого комплекса. Он добавил, что с появлением моста у Китая появится оперативный выход к Транссибирской железной дороге и автодороге Чита-Хабаровск.

"Причем выход этот будет находиться в одном из самых малолюдных мест Транссиба. В обычной ситуации этот новый пункт пропуска можно будет использовать для гораздо более массового, чем сейчас, вывоза природных ресурсов в Китай; а случись что - у "могучего соседа" будет в руках крантик от двух главнейших объектов российской дальневосточной инфраструктуры", - отмечал тогда эколог.

В администрации Забайкалья считают, что мост соединит транспортные системы России и Китая, что стимулирует освоение минерально-сырьевых ресурсов северо-восточных районов Забайкалья, появление новых рынков сбыта продукции (плавикового шпата, магнезитового сырья, концентратов цветных металлов)", говорится в документе. Чиновники подсчитали, что ЛПК способен обеспечить до 8% вклада в валовой региональный продукт края и создание 3 тысяч рабочих мест

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ФСБ Забайкалье Читинская область Гринпис Алексей Ярошенко

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