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Прокуратура заинтересовалась вспышкой инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Амурская городская прокуратура начала проверку по факту вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере в поселке Эльбан Хабаровского края, сообщается на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, инфекция диагностирована у 200 из 456 проживающих в интернате. Региональный Минздрав уточнил, что 19 пациентов диспансера были госпитализированы в больницу Амурска.

В ходе проверки прокуратура рассчитывает оценить соблюдение сотрудниками интерната требований по содержанию подопечных и своевременному оказанию медицинской помощи.

"При обследовании пищеблока были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и др.", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, отметив, что обследование учреждения продолжается.

Вспышка кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере в Эльбане произошла 10 июля. Поскольку сотрудники интерната поздно обратились к врачам, состояние заболевших быстро ухудшалось.

В настоящее время в медучреждении работают специалисты Роспотребнадзора и врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. На место вылетел министр здравоохранения края Александр Витько.

Хабаровский край Эльбан

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