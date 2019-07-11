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В Генштабе РФ заявили, что у границ появился ударный наступательный кулак НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - НАТО наращивает ударные возможности у российских границ, заявляют в российском Генштабе.

Начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин, выступая в Госдуме, констатировал, что теперь речь идет не об обороне со стороны североатлантического альянса, а о создании "ударного наступательного кулака вблизи российской границы".

"С целью расширения возможностей по переброске войск к 2020 году будут созданы так называемые формирования оперативной готовности в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 кораблей", - сказал Стерлин.

По его словам, число учений НАТО и учений на национальном уровне выросло более чем в 2 раза.

НАТО Генштаб

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