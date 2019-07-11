ФАС изучит пермскую рекламу "божественной шаурмы", оскорбившую РПЦ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Федеральной антимонопольной службы изучат рекламу "божественной шарумы", которая вызвала возмущение у пермской епархии РПЦ, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ФАС.

"Для анализа этой рекламы и принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона о рекламе необходимы специальные познания. Данная реклама будет обсуждена на экспертном совете по рекламе, который действует при пермском УФАС", - пояснили там.

Пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, выложило в своей группе в соцсети пост с фотографией полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.

Это возмутило Пермскую епархию РПЦ. "Форменное безобразие в Перми!!! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию!", - написал на своей странице в соцсети секретарь епархии Андрей Литовка, добавив, что от возмущенных верующих в епархию поступает множество телефонных звонков.