Пермская епархия забрала из полиции заявление о "божественной шаурме"
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пермская епархия отозвала из полиции заявление, которое она подала, оскорбившись рекламой "божественной шаурмы" в одном из местных кафе, сообщил в четверг секретарь епархии Андрей Литовка
Церковь отозвала претензии после того, как владелица заведения принесла свои извинения. Литовка поблагодарил ее, отметив, что она поступила "по-христиански".
Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, выложило в своей группе в соцсети пост с фотографией полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.
"Божественная #шаурма": #реклама фастфуда в Перми возмутила #РПЦhttps://t.co/5FqdcX8pyu#Пермскийкрай #реклама #религия #РПЦ #шаурма pic.twitter.com/C8PTIhPKzc— Cобытия дня в России (@smnewsru) 11 июля 2019 г.
В настоящее время эта рекламная публикация удалена.