Поиск

Пермская епархия забрала из полиции заявление о "божественной шаурме"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пермская епархия отозвала из полиции заявление, которое она подала, оскорбившись рекламой "божественной шаурмы" в одном из местных кафе, сообщил в четверг секретарь епархии Андрей Литовка

Церковь отозвала претензии после того, как владелица заведения принесла свои извинения. Литовка поблагодарил ее, отметив, что она поступила "по-христиански".

Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, выложило в своей группе в соцсети пост с фотографией полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.

В настоящее время эта рекламная публикация удалена.

Пермь

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержан в Вильнюсе

Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');