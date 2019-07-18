Пермская епархия забрала из полиции заявление о "божественной шаурме"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пермская епархия отозвала из полиции заявление, которое она подала, оскорбившись рекламой "божественной шаурмы" в одном из местных кафе, сообщил в четверг секретарь епархии Андрей Литовка

Церковь отозвала претензии после того, как владелица заведения принесла свои извинения. Литовка поблагодарил ее, отметив, что она поступила "по-христиански".

Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, выложило в своей группе в соцсети пост с фотографией полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.

В настоящее время эта рекламная публикация удалена.