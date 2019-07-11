Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек, 13 человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в службе скорой помощи.
Позже информацию о погибшем подтвердили в МЧС.
12 пострадавших получили помощь амбулаторно, еще один направлен вертолетом в подольский ожоговый центр.
Ранее в МЧС отчиталось о том, что пожар на газопроводе близ ТЭЦ потушен, при этом пламя перекинулось на несколько расположенных рядом зданий.