Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Пожар на территории ТЭЦ "Северная" Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек, 13 человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в службе скорой помощи.

Позже информацию о погибшем подтвердили в МЧС.

12 пострадавших получили помощь амбулаторно, еще один направлен вертолетом в подольский ожоговый центр.

Ранее в МЧС отчиталось о том, что пожар на газопроводе близ ТЭЦ потушен, при этом пламя перекинулось на несколько расположенных рядом зданий.