Пожар в Мытищах начался из-за утечки на газопроводе близ ТЭЦ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Причиной пожара у ТЭЦ-27 в Мытищах стала утечка из газопровода, сообщил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

"Предположительно, произошла утечка из газовода, эпицентр был там", - сказал Полетыкин журналистам. Он добавил, что сейчас открытое горение ликвидировано, на месте пожара работают следственные органы.

Полетыкин также сообщил, что на пожаре погибла женщина, которая и подала сигнал о бедствии.

Утром в Мытищах начался пожар близ ТЭЦ-27. Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево загорелась станция высокого давления на территории Северной ТЭЦ, но затем Минэнерго сообщило, что загорелся участок газопровода, примыкающий к электростанции.