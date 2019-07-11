Пожар повредил общежитие близ Северной ТЭЦ в Мытищах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Жильцы общежития, расположенного рядом с пожаром в подмосковных Мытищах близ ТЭЦ-27, выносят вещи, передает корреспондент "Интерфакса".

Один из них, представившийся Вадимом, сообщил, что от пожара пострадали комнаты на нескольких этажах здания.

"Люди все вышли. На нескольких этажах комнаты погорели", - сказал он журналистам.

Собеседник прессы также не исключил, что в здании общежития возможны обрушения.

Ранее в МЧС сообщили, что возгорание на газопроводе близ ТЭЦ потушено, однако огонь перешел на несколько расположенных рядом зданий.

По последним данным, жертвой пожара стал один человек. Еще 13 пострадали, один из них госпитализирован.