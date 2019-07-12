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Уголовное дело возбуждено после ДТП с десятью погибшими в Туве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Туве, в котором погибли десять человек, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, две семьи - четверо взрослых и шесть детей - утонули в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь реку Шуй на машине марки УАЗ, которая в результате перевернулась.

Источник в органах здравоохранения Тувы сообщил Интерфаксу", что семьи ехали отдыхать к целебному источнику на Соленой речке (Аржаан Дустуг-Хем). Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее нужно около 6 км ехать на лошадях либо идти пешком.

Тува

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