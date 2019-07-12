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Арестованный за госизмену помощник уральского полпреда Воробьев уволен

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уволен арестованный по подозрению в государственной измене помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Воробьев в аппарате полпреда больше не работает.

В пятницу полпред Николай Цуканов не стал комментировать, продолжает ли Воробьев оставаться сотрудником полпредства.

5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева, имеющего доступ к гостайне. Его обвиняют в госизмене (статья 275 УК РФ). Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Заместитель полпреда Борис Кириллов заявил агентству "Интерфакс", что кадровое решение о Воробьеве будет принято на оперативном совещании 8 июля, но после этого информации о каких-либо решениях не озвучивалась. Позднее данные о Воробьеве были удалены с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев

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