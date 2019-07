"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

Фото: Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На озере золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5 выставят охрану из-за необычной популярности этого технического водоема у пользователей соцсетей, сообщила в пятницу "Сибирская генерирующая компания" (СГК).

"В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности. С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки", - сообщает пресс-служба компании.

Золоотвал также будет патрулировать полиция, а по периметру всего гидротехнического сооружения разместят камеры наблюдения.

Директор Новосибирской ТЭЦ-5 Олег Зыков объяснил, что золоотвал - это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория, находиться на которой посторонним запрещено.

"Фотосессии, экскурсии - недопустимы. В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей - купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача - обеспечение энергетической безопасности города", - заявил он.

При этом в СГК уточнили, что вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон рядом с ним в норме, что подтверждается регулярными замерами.

Из-за повышенного содержания кальция искусственное озеро золоотвала ТЭЦ-5 приобрело красивый бирюзовый цвет и прославилось в соцсетях как "сибирские Мальдивы". Многочисленные селфи на берегу водоемов разошлись по всему миру и привлекли внимание иностранных СМИ. Про "сибирские Мальдивы", в частности, писали The New York Times, и The Guardian, сюжеты выходили на BBC и CNN.