Поиск

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что по подозрению в убийстве 23-летней девушки в номере отеля в поселении Картмазово задержан 25-летний москвич.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в гостинице "Внуково-Village" убили стюардессу. По данным СМИ, убитая заселилась в номер с мужчиной, после чего ее тело нашли в ванне с водой - со следами удушения.

Москва

Новости

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении племянницы

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

При попытке пересечь реку на УАЗе в Туве погибли семь детей и двое взрослых

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');