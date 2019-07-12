Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что по подозрению в убийстве 23-летней девушки в номере отеля в поселении Картмазово задержан 25-летний москвич.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в гостинице "Внуково-Village" убили стюардессу. По данным СМИ, убитая заселилась в номер с мужчиной, после чего ее тело нашли в ванне с водой - со следами удушения.