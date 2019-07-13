В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Как рассказал собеседник агентства, к опытно-конструкторским работам по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД приступило Опытно-конструкторское бюро Сухого. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35.
По его словам, работы проводятся совместно с корпорацией "Иркут", серийно выпускающей истребители Су-30СМ.
Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник. По итогам выполнения опытно-конструкторских работ, соответственно, будет принято решение - стоит ли оснащать этим двигателем все строевые истребители данного типа, отметил он.
Су-30СМ
Высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).
Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработан ОКБ Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Он представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором. Двигатель устанавливается на самолетах типа Су-35.
Улучшение характеристик двигателя достигается за счет применения нового компрессора низкого давления с увеличенными расходом воздуха и к.п.д., а также новой турбины с более эффективной системой охлаждения лопаток.