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Пять человек стали жертвами аварии с автобусом в Башкирии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Всего, по данным МЧС, в автобусе было 39 человек. По данным ведомства, пострадали пять человек. ГИБДД сообщает о десяти госпитализированных после аварии.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автобуса совершал заказную перевозку по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Он не справился с управлением и съехал с дороги по ходу движения, автобус опрокинулся.

Ранее осведомленный источник сообщал агентству о 15 пострадавших. По его данным, некоторые из них заблокированы в автобусе.

В свою очередь пресс-служба регионального МВД сообщила, что в аварию попал автобус King Long XMQ с 39 пассажирами. Там отметили, что авария произошла на 54-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

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